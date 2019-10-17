النقل تفتتح محورا جديدا لاستيعاب ملايين الزائرين يمتد من الوند إلى المسيب

2019/10/17 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الخميس، بافتتاح محور جديد للنقل البري من تقاطع الوند المركزي الى منطقة المسيب، لاستيعاب حشود الزائرين المليونية.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "الوزير أوعز بافتتاح محور جديد للنقل البري من تقاطع الوند المركزي الى منطقة المسيب"

وأكد أن "هذا المحور يقع خارج حدود مدينة كربلاء وبداية الحدود الادارية لمحافظة بابل من جهة بغداد، بمسافة 14 كيلومتراً ذهابا وإيابا".

وأضاف الوزير أنه "تم زج 20 شاحنة كبيرة للعمل ضمن المحور الجديد، بعد بلوغ ساعات الذروة وزيادة اعداد الزائرين".

يذكر ان وزارة النقل استنفرت فرقها ليلا ونهارا على كافة المحاور لتقديم الخدمات للملايين من زائري الأربعينية.

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