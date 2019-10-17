الحكيم يوجه طلبا إلى البرلمان والحكومة ويؤكد: الإعلام وحرية التعبير أداة لأي نظام ديمقراطي

2019/10/17 | 17:35

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بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، البرلمان والحكومة الى الحفاظ على الحرية الاعلامية وحماية الناشطين والمدونين.

وذكر الحكيم، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الاعلام وحرية التعبير عن الرأي هما اداة اي نظام ديمقراطي يستقبل الرأي الآخر بالرحابة ذاتها التي يستقبل بها الرأي، فبهذين الجناحين تحلق الديمقراطية في فضاء الحرية لتجد من يُشخص لها سلبيات الاداء ويقوّم ايجابياته".

ودعا الحكيم، الحكومة والبرلمان الى "الحفاظ على الحرية الاعلامية وحماية الناشطين والمدونين، لا سيما الحريصين واصحاب النفس الوطني من الاغتيال والضغط والقمع والملاحقة".

بغداد اليوم _ بغداد

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي، اليوم الخميس، (17 تشرين الأول 2019)، من تأثير العملية العسكرية التركية في سوريا على الأمن القومي العراقي، فيما دعا إلى "ضرورة" رفع مستوى تأهب القوات العراقية.

و

بغداد اليوم - متابعة

نقل مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، اليوم الخميس، رسالة من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الرئيس السوري بشار الأسد تتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في بيان تابعته (بغد

بغداد اليوم _ بغداد

علق الخبير القانوني، علي جابر التميمي، اليوم الخميس، على قرر مجلس القضاء الأعلى، تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد تعنى بنظر قضايا المتهمين بالفساد من أصحاب المناصب.

وقال علي التميمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن

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