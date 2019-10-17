الإعلام الأمني تعلن ضبط وكرين واعتقال اربعة متهمين بقضايا 'إرهابية' في نينوى

2019/10/17 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن ضبط وكرين واعتقال اربعة متهمين بقضايا "إرهابية" في نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوة من قيادة عمليات نينوى، تتمكن من العثور على وكرين للارهابيين وكدس للعتاد من مخلفات عصابات داعش، كما القت القبض على ٤ متهمين بقضايا إرهابية، خلال واجب امني في منطقة زاكو".

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

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