2019/10/17 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن ان اكثر من 4000 منتسب في وزارة الداخلية من المفسوخة عقودهم باشروا في وحداتهم بعد قرار عودتهم.واشار معن في تصريح لوكالة خطوة برس ان ” 41 الف منتسب من المفسوخة عقودهم سيباشرون في الاول من شهر كانون الاول المقبل”، لافتا الى ان “المنتسبين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية : مباشرة 4 الاف منتسب عائد من المفسوخة عقودهم في وحداتهم وكالة خطوة برس.

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