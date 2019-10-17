2019/10/17 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المحامين تصدر توجيها إلى جميع أعضائها للتضامن مع المتظاهرين والتجمع في التحرير بهذا الموعد(وثيقة)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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