في تصريح خاص لواع.. مستشار رئيس الجمهورية يكشف فقرات الدستور التي سيناقشها المؤتمر الوطني الذي دعا اليه الرئيس صالح

2019/10/17 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية امير الكناني، اليوم الخميس، ان المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح سيناقش فقرات في الدستور شخصت، وفيها الكثير من الحالات التي تحتاج الى التعديل.

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