مباشرة 4 آلاف من المفسوخة عقودهم بوحداتهم

2019/10/17 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن أكثر من 4000 منتسب في وزارة الداخلية من المفسوخة عقودهم باشروا في وحداتهم بعد قرار عودتهم.

وقال المتحدث باسم الداخلية سعد معن، في تصريح صحفي إن " 41 الف منتسب من المفسوخة عقودهم سيباشرون في الأول من شهر كانون الأول المقبل"، لافتا إلى إن "المنتسبين المتبقين سيتم إعادتهم تباعا".



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