2019/10/17 | 18:06

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وزير الدفاع يزور كربلاء ويطلع على الاستعدادات الأمنية لحماية الزي

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وزير الدفاع يزور كربلاء ويطلع على الاستعدادات الأمنية لحماية الزيارة الأربعينية

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