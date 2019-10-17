مديرية أمن الحشد ترد على اتهامها بقمع التظاهرات الأخيرة

2019/10/17 | 18:06

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بغداد اليوم - بغداد

ردت مديرية الأمن في هيأة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، على اتهامها بقمع التظاهرات الأخيرة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "بعض وسائل الإعلام الغربيّة العاملة في العراق تناقلت معلوماتٍ عشوائية لا تستندُ على أي دليل أو بيّنة تتهمُ المديرية بقمع أبنائنا من المتظاهرين السلميين في الأحداث التي جرت في الأسبوعين الماضيين".

وأضافت المديرية، "إننا إذ نؤكد مجدداً موقف الحشد الشعبي قيادةً وهيأة وفصائل، بعدم التدخل بشؤون الاحتجاجات، والاكتفاء بالتعامل مع التهديدات الخارجية وحماية المقرات الرسمية، فإننا نشير بشكل واضح إلى أننا مع التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق، وسيتم اتباع كل الطرق القانونية لردع أكاذيب الإعلام المُسيّر".

ودعت المديرية، إلى "عدم الانجرار وراء الأكاذيب التي تستهدف تخريب العلاقة بين المواطن ومؤسساته التي تحميه".

بغداد اليوم _ بغداد

علق عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، عباس صروط، اليوم الخميس، على أنباء مشاركة القضاء العالمي في محاكمة عناصر تنظيم داعش، الذي ينوي العراق استلامهم من قوات سوريا الديمقراطية.

وقال عباس صروط، في حديث لـ(بغداد اليوم)،

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، البرلمان والحكومة الى الحفاظ على الحرية الاعلامية وحماية الناشطين والمدونين.

وذكر الحكيم، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الاعلام وحرية التعبير عن الرأي هما اداة اي نظا

بغداد اليوم _ بغداد

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي، اليوم الخميس، (17 تشرين الأول 2019)، من تأثير العملية العسكرية التركية في سوريا على الأمن القومي العراقي، فيما دعا إلى "ضرورة" رفع مستوى تأهب القوات العراقية.

و

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