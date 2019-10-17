العثور على منصة لاطلاق الصواريخ قرب طريق للزائرين في بابل

2019/10/17 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، العثور على قاعدة إطلاق صواريخ موجهة نحو الزائرين في جرف الصخر.وقالت الهيئة، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “قوات الحشد الشعبي عثرت على منصة صواريخ كاتيوشا ضمن قاطع لواء 47 (جرف النصر_ الحامية)”.وبيَّنت أن “الصواريخ كانت موجهة على طريق الزائرين وتبعد 2 كم عن طريق الزائرين”.

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