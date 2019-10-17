النقل: 75 الف زائر الى كربلاء استقلوا الخطوط الجوية العراقية

2019/10/17 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت وزارة النقل، الخميس، عن تنقل قرابة 75 الف زائر على متن الطائر الاخضر منذ انطلاق الزيارة الاربعينية عبر مطاري بغداد والنجف الاشرف.وقالت الوزارة، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “احصائية عدد الزائرين المسافرين على متن الطائر الاخضر منذ انطلاق مراسيم الزيارة الاربعينية بلغ قرابة 75 الف زائر تم نقلهم عبر مطاري بغداد والنجف”.واضافت، أن “الرحلات وصلت عددها الى 530 رحلة، خلال موسم الزيارة للعام الحالي 2019″، مبينةً أن “العمل متواصل بتكاتف جهود الادارة العليا والعاملين في الخطوط الجوية لاستقبال اكبر عدد من الزائرين الوافدين من خارج البلاد لاداء الزيارة الاربعينية وضمان عودتهم الى ديارهم بأمن وسلام”.

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