لتخفيف أعباء الشركات.. الصين تخفض الضرائب بقيمة 212 مليار دولار

2019/10/17 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الحكومة الصينية، الخميس، عن خفض قيمة الضرائب والرسوم بأكثر من 1.5 تريليون يوان (نحو 212.03 مليار دولار) في الشهور الثمانية الأولى من 2019 بهدف تخفيف أعباء الشركات.

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