العراق يتحرك على تهديدات الحدود مع سوريا ويبعث رسالة إلى بشار الأسد

2019/10/17 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، اليوم الخميس، رسالة من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الرئيس السوري بشار الأسد تتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود.وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، في بيان، إن “الرئيس بشار الأسد استقبل صباح اليوم فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي حاملا رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي”.[…]

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