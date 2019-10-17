الحكيم للبرلمان والحكومة: احموا الصحفيين والنشطاء من القمع والملاحقة

2019/10/17 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا زعيم تيار الحكمة، الخميس، الحكومة والبرلمان الى حماية الصحفيين والنشطاء المدنيين من الملاحقة والقمع.وقالت الحكيم، في تغريدة له بتويتر تابعتها “كلكامش برس”، إن “الاعلام وحرية التعبير عن الرأي هما اداة اي نظام ديمقراطي يستقبل الرأي الاخر بالرحابة ذاتها التي يستقبل بها الرأي، فبهذين الجناحين تحلق الديمقراطية في فضاء الحرية لتجد من يشخص لها سلبيات الاداء ويقاوم ايجابياته، من هذا المنطلق ندعو الحكومة والبرلمان الى الحفاظ على الحرية الاعلامية وحماية الناشطين والمدونين لا سيما الحريصين واصحاب النفس الوطني من الاغتيال والضغط والقمع والملاحقة”.

#حماية_الرأي_الآخر_واجب_وطني pic.twitter.com/9wrFxbeHKY

— Ammar Al-Hakim (@Ammar_Alhakeem) October 17, 2019

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