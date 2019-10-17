الداخلية: القبض على أربعة متهمين بحوزتهم 23 ألف قنينة من الأدوية منتهية الصلاحية في البصرة

2019/10/17 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على أربعة متهمين بحوزتهم 23 ألف قنينة من الأدوية منتهية الصلاحية محافظة البصرة.

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