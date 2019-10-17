التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

2019/10/17 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوصل لاتفاق "عظيم" مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، وحثَّ نواب البرلمان على الموافقة عليه مطلع الأسبوع المقبل.

وكتب جونسون على تويتر: "توصلنا إلى اتفاق جديد عظيم يستعيد السيطرة على الأمور".



وأضاف: "الآن ينبغي أن يتمم البرلمان يوم السبت مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى، مثل تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة العنيفة والبيئة".



فيما قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصَّلا إلى اتفاق جديد للخروج.



وأضاف في تغريدة كتبها عبر حسابه على تويتر: "عندما تكون هناك إرادة يكون هناك اتفاق، لدينا واحد! إنه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو دليل على التزامنا بإيجاد حلول.



أوصي بإقرار الاتفاق {في قمة الاتحاد الأوروبي}".ولم يعلن بعد تفاصيل الاتفاق الذي أثنى عليه جونسون والذي سعى منذ توليه رئاسة الوزراء، في 23 تموز 2019، إلى الحصول على مساعدة أوروبية في تقديم اتفاق جديد أو الاتفاق بشكل ودّي على الخروج دون اتفاق.كما عمل على تعليق عمل البرلمان أسبوعين ألغته بعد ذلك المحكمة العليا، في خطوة رأى معارضوه أنها جائت لتضييق الوقت على النواب، لمنعهم من تقديم تشريعات تهدف إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.وصباح الخميس 17 تشرين الأول 2019، قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 تشرين الأول إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للخروج مع التكتل.



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