روسيا تحتج بعد ضبط دبلوماسيين أمريكيين قرب موقع تجارب نووية

2019/10/17 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها ستبعث بمذكرة احتجاج رسمية للولايات المتحدة، بعدما ضبطت الشرطة ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين في منطقة محظورة تقع قرب موقع اختبارات عسكري.

وقالت الخارجية الروسية، إن الشرطة أوقفت الدبلوماسيين بعدما وصلوا بالقطار، يوم الإثنين، وأعادتهم.



ورغم تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية، اتهمتهم السلطات بمخالفة القانون؛ لأنهم لم يكونوا يحملون التصاريح الخاصة التي يحتاجها الأجانب لزيارة المنطقة.وتثير المنطقة التي اعترضتهم الشرطة فيها اهتمامًا متزايدًا لدى أجهزة مخابرات غربية، بعد وقوع حادث عسكري غامض هناك، في آب، وأدى الحادث إلى ارتفاع في مستويات الإشعاع لفترة وجيزة، وأودى بحياة 5 على الأقل من موظفي شركة "روس أتوم" الحكومية للطاقة النووية.وقال توماس دينانو، وهو مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، إن واشنطن مصممة على أن الانفجار نجم عن تفاعل نووي أثناء تجربة فاشلة لصاروخ ”كروز“ روسي.وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الدبلوماسيين كانوا في زيارة رسمية وأبلغوا السلطات الروسية بسفرهم كما ينبغي.لكن وزارة الخارجية الروسية قالت إن الشرطة وجدت الدبلوماسيين، الذين وصفتهم بأنهم ملحقون عسكريون، في منطقة محظورة بعيدة عن مدينة أرخانجيلسك التي قالوا إنهم يعتزمون زيارتها.ونقلت قناة "رين" التلفزيونية الروسية عن وزارة الخارجية قولها، في وقت متأخر الليلة الماضية: "من الواضح أنهم ضلوا الطريق.



مستعدون لإعطاء السفارة الأمريكية خريطة لروسيا".واشتكت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، من أن الدبلوماسيين العسكريين الأمريكيين يتجاهلون عادة متطلبات الإخطارات الروسية ويحاولون الوصول إلى مناطق عسكرية محظورة.ودعت زاخاروفا واشنطن لاحترام القواعد الدبلوماسية، بينما قال الكرملين إن هناك قواعد صارمة تحكم الأماكن العسكرية الحساسة وعلى الجميع اتباعها.وذكرت تقارير إعلامية روسية، أن عقوبة المخالفة التي ارتكبها الدبلوماسيون هي الترحيل عادة.



لكن وزارة الخارجية قالت إنها لن تصعد الأمر بهذا الشكل.ونقلت وكالة {تاس} للأنباء عن يفجيني إيفانوف، نائب وزير الخارجية قوله: "لديهم حصانة، لذا أعتقد أننا سنطبق فقط مزيدًا من الإجراءات لمعرفة كيف حدث ذلك".



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