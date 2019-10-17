2019/10/17 | 18:37

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البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات أشد على تركيا

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البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات أشد على تركيا

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