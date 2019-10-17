منتخب صالات العراق يستهل الآسيوية بالفوز على فلسطين

2019/10/17 | 18:37

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفى مصدر مطلع، الخميس (17 تشرين الأول 2019)، القبض على 3 من لاعبي المنتخب الوطني، في مطار بغداد الدولي، بعد عودة المنتخب من كمبوديا، حيث واجه المنتخب الكمبودي وفاز عليه بـ 4 أهداف نظيفة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم/ متابعة

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع إدوارد ميتشو نجم باريس سان جيرمان الشاب والذي يتوقع له مستقبل مبهر، كردة فعل على تعاقد النادي الباريسي مع تشافي سيمونز في الصيف الماضي أحد خريجي مدرسة لاماسيا.

ويعد إدوار

بغداد اليوم/ متابعة

زاد مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من جرعة الجرأة، حيث ارتدى ثوبا "ماويا"، كالذي يرتديه سكان جزيرة ماوي للاحتفال بعيد ميلاد ابنته مكة، وبالتحديد مثلما بدا عليه بطل فيلم الرسوم المتحركة من ديزني "موان

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