قائد “قسد”: روسيا ستضمن الاتفاق مع دمشق

2019/10/17 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، ان الاتفاق الذي عقدته قواته مع الحكومة السورية لمواجهة تركيا، جاء بعد ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأوضح كوباني في تصريح، إن ترمب لم يعترض على الاتفاق المبرم، الذي يلزم القوات الحكومية السورية، بالانتشار في منطقة الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا، مبينا ان روسيا ستضمن الاتفاق، الذي سيمهد الطريق أمام حل سياسي يمكن أن يضمن حقوق الأكراد في سوريا.

وأضاف كوباني، ان الرئيس الأميركي ترمب تعهد في اتصال هاتفي جمع بينهما، بفرض العقوبات على انقرة، مستدركا ان موقف واشنطن ضعيف لأنها لم تلتزم بالوعود التي اطلقتها.

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