مؤسسة البارزاني الخيرية تنظم حملة لجمع المساعدات لـ

2019/10/17 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة البارزاني الخيرية، اليوم الخميس، عن حملة لجمع المساعدات لمواطني غرب كوردستان "روژافا" اي سكان المناطق ذات الاغلبية الكوردية شمال شرق سوريا، بمشاركة شركة كورك تليكوم وكارفور.وقال المسؤول الاعلامي للمؤسسة روا حاجي في تصريح صحفي ان الحملة ستستمر لاسبوعين عن طريق هايبر ماركت كارفور التي تحملت مسؤولية جمع المساعدات وكذلك بمساعدة شركة كورك تليكوم التي ستقوم بالاعلان عن الرسالة عن طريق ارسال الرسائل القصيرة الى الناس.واضاف حاجي ان كارفور تقوم طوال اسبوعين في جميع فروعها بوضع الصناديق ومكان خاص للاغذية والمستلزمات التي يتم جمعها خلال الحملة.واضاف ان شركة كورك تلكوم قامت كخطوة اولى بالتبرع بعشرين مليون دينار للحملة، مبينا ان اي شخص يمكنه التبرع بالاموال والاغذية باي امكانية مهما كانت ومن ثم تقوم المؤسسة بايصال المساعدات الى غرب كوردستان.واشار حاجي الى ان ايصال المساعدات ستتكفل به المؤسسة ، لافتا الى ان فرقها ذهبت الى مدن غرب كوردستان وتقوم بتقديم المساعدات هناك.

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