البارزاني ولودريان يبحثان الأوضاع بالعراق وتداعيات العملية العسكرية التركية بسوريا

2019/10/17 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الأوضاع على الساحتين العراقية والإقليمية، وتداعيات العملية العسكرية التركية في سوريا.

وأكد البارزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع لودريان، عقب استقباله الأخير في أربيل، انه نقل الى الجانب الفرنسي، قلق إقليم كردستان، من المخاطر التي يمثلها الاجتياح التركي للأراضي السورية، وما يشكله ذلك من تهديد للامن والاستقرار بالمنطقة، واحتمال عودة ظهور داعش، والمخاوف من تأزم الأوضاع الإنسانية في مناطق القتال، داعيا المجتمع الدولي، الى القيام بدوره في إيقاف القتال، والسعي للتوصل الى حلول سلمية.

من جهته أوضح لودريان، انه نقل للبارزاني دعم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لإقليم كردستان، مبينا ان العملية العسكرية التركية، والانسحاب الأميركي من مناطق شمال شرقي سوريا، سينتج عنهما زعزعة الاستقرار بالمنطقة، فيما أشار لودريان، الى المخاطر التي يمثلها احتمال هروب الالاف من عناصر داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

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