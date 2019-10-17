هيأة الحشد الشعبي تصدر بيانا بشأن

2019/10/17 | 23:47

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بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت هيأة الحشد الشعبي، الخميس، بياناً بشأن اتهام قواتها باعتقال ناشطين.

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بغداد اليوم - بغداد

خسر العراق، الخميس، عضويته كمرشح لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

وقالت الجمعية العامة للامم المتحدة في بيان، إن "خمس دول - اندونيسيا ، العراق واليابان وجزر مارشال وجمهورية كوريا -

بغداد اليوم _ بغداد

كشف السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، اليوم الخميس، عن رغبة بلاده بتشكيل تحالف دولي لقتال حزب العمال الكردستاني، يضم بغداد وأنقرة وطهران ودمشق.

وقال يلدز خلال مشاركته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل

بغداد اليوم- بغداد

كشف السفير التركي فاتح يلدز، اليوم الخميس، عن اهم الملفات التي سيناقشها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال زيارته المرتقبة الى العراق.

وقال يلدز، خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم، على شاشة (دجل

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