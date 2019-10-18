هيئة الحشد الشعبي تصدر بيانا بشأن مزاعم اعتقال ناشطين

2019/10/18 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة الحشد الشعبي اليوم الخميس، بيانا بشأن مزاعم اعتقال ناشطين.

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