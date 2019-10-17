العمليات المشتركة: جميع تشكيلات الحشد الشعبي لم تكلف بأي واجب خلال التظاهرات

2019/10/18 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فندت قيادة العمليات المشتركة ما تناقلته بعض الوكالات الاخبارية عن مشاركة مدير أمن الحشد الشعبي بالأحداث التي رافقت التظاهرات

ونفت القيادة في بيان هذه الأخبار جملة وتفصيلا، مؤكدة ان جميع تشكيلات الحشد الشعبي لم تكلف بأي واجب خلال التظاهرات، محذرة الوكالات الاخبارية التي تحاول ارباك الراي العام بقصص مفبركة وغير دقيقة بأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

ودعت العمليات المشتركة الإعلام الوطني الى ضرورة نقل الحقائق بمهنية وشفافية للراي العام.

و نفت مديرية أمن الحشد الشعبي مشاركتها في قمع التظاهرات، مؤكدة وقوفها مع التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وعدم التدخل بشؤونها والاكتفاء بالتعامل مع التهديدات الخارجية.

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