عملية للمخابرات في الفلوجة.. وإعلان نتائجها

2019/10/18 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نفذ جهاز المخابرات الوطني في الفلوجة، واجب امني في قضاء الكرمة بمنطقة الرشاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه" نفذ جهاز المخابرات الوطني في الفلوجة، واجب امني في قضاء الكرمة بمنطقة الرشاد، عثر خلاله على {٧} عبوات ومقذوفين ومسطرة".وأضافت" حيث كانت العناصر الإرهابية تنوي اعادة استخدامها لتصنيع عبوات ناسفة و لاصقة"، مشيرة الى انه" جرى معالجتها من قبل الجهد الهندسي التابع الى الفرقة العاشرة، دون حادث يذكر".انتهى

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