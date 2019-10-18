تصاعد الاحتجاجات في لبنان مع توقعات باستقالة حكومة الحريري (فيديو)

2019/10/18 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف مصدر في الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، عن توقعات باستقالة حكومة الحريري بعد تصاعد الاحتجاجات في لبنان.

وقال المصدر في تصريحات تابعتها "الغد برس"، ان "الرئيس سعد الحريري سيعلن استقالة الحكومة خلال ساعات"، موضحا انه "تمت ازالة صور الحريري من وسط ساحة النور في طرابلس معقل تياره المستقبل".

واشار الى ان "السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله شارك المتظاهرين في ضاحية بيروت الجنوبية، القوى الامنية شاركت مع المتظاهرين".

واوضح ان "مطار بيروت بات معزولاً من جميع الجهات بسبب التظاهرات".

ولفت الى ان "مجلس الوزراء ينعقد غداً عند الساعة الثانية بعد الظهر في قصر بعبدا بطلب من الرئيس عون بعد اتصال أجراه برئيس الحكومة سعد الحريري".

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