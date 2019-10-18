مصدر حكومي لبناني يرجح لواع ان يعلن الحريري استقالة الحكومة

2019/10/18 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي في بيروت أمين ناصر اليوم الخميس، عن مصدر حكومي لبناني

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