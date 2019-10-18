الفياض يحمل بعض وسائل إعلام و صفحات التواصل تشويه صورة الحشد و اتهامه باختطاف إعلاميين

2019/10/18 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بيانًا حمل فيه عددا من وسائل الإعلام و صفحات التواصل المسؤولية و اتهمها بالتشويه لما وصفها ” صورة الحشد الناصعة رجاء نصه : ” في الوقت الذي يتابع ابطال الحشد الشعبي مع اخوانهم من صنوف القوات الأمنية واجباتهم بملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية من اجل […]

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