العراق يخسر عضوية مجلس حقوق الإنسان بسبب الاحتجاجات الأخيرة .. لصالح دولة سكانها مغمورة !

2019/10/18 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : 14 عضوًا جديدًا في مجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة نيويورك الجمعية العامة للامم المتحدة.تقدمت اليوم للترشيح خمس دول – اندونيسيا ، العراق واليابان وجزر مارشال وجمهورية كوريا – كمرشحين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ، حيث تنافسا على أربعة مقاعد: بعد التصويت ، فشل العراق في الحصول على الدعم الذي يحتاجه.رغم انه […]

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