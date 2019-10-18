دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل السادس/ 1

2019/10/18 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري العائلة، كان من تقاليدها زواجُ أبناء العمومة.مع ذلك، يمكن القول أن بطلة سيرتنا قد عرفت العشقَ مذ أن كانت طفلة بعدُ.فأن يتوّجَ العشقُ بالزواج من الحبيب، فإنه كان يُعد مأثرة في مفهوم ذلك الزمن.في البدء، كان يتوجّب تذليل عقبة كأداء وقفت في طريق مشروع الزواج: عليكي الصغير، عادَ بخُفَي حنين بعد ثلاثة أعوام من رحلته المفترضة إلى الوطن.الاحتجاز المتعسّف، حالَ دونَ أن يصل إلى بغيته من السفر؛ وهيَ أن ي......

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