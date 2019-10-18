رضى حليم - حدُّ الفن وملامحه في الكشف عن حقيقة ومأساوية الوجود

2019/10/18 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضى_حليم لا يمكن ضبط حقبة معينة، يمكن استدراج راديكالية الفم إليها؛ وحدُّه بها – إذا علمنا أن ما وصلنا من كتابات ومخطوطات إغريقية عن الفن وخصوصا "التراجيديا" و"الكوميديا الملهات"، بداية من القرن الخامس والسادس قبل الميلاد ، متمثلة في أعمال: (أسخليوس 525-456 ق.م، سوفوكليس 479-406 ق.م، يوربيدس 480-406، ق.م، أرستوفانيس 446-386 ق.م)؛ كلها مؤشرات على دور الفن في الكشف عن حقيقة الوجود، باستعمال سلطة الفكر واللغ......

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