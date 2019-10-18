2019/10/18 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : من مدونة الكاتب العراقي سرمد الطائي “.اول مرة منذ ظهور النظام الجديد في العراق اشعر ان لدي مشكلة مع شرعية النظام كانوا شجعانا في مواجهة لا شرعية صدام حسين.لكنهم اليوم يحاولون تبرير موقفهم ازاء خطف الشرعية التي بايديهم وهذا بسبب الاعتقالات واطلاق النار والترويع واجواء انقلاب السيد حنتوش.هل سيجعلنا […]

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