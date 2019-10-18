2019/10/18 | 02:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تلفون جالاكسي 10 يمكن فتحه باي بصمة إصبع وسامسونج تعد بحل المشكلة.ونشرت بي بي سي البريطانية تقريرا مفصلا على موقعها حول المشكلة في الهاتف الجديد ووعود من شركة سامسونغ بحل الإشكال ..

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