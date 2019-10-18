محمد المثلوثي - هجمة لتدجين منظمة مدجنة

2019/10/18 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_المثلوثي هات نفركو الرمانة شويا: إتحاد الشغل عمرو ما كان تعبير على تنظيم ذاتي للطبقة العاملة، وعمرو ما كان مستقل عن الدولة وعن النظام وسياساتو العامة، وعمرو ما كان "ديمقراطي" وقراراتو الكبيرة عمرها ما نبعت من القاعدة العمالية، والفساد والبيروقراطية تنخر فيه من راسو لساسو.إتحاد الشعل ماهوش منظمة عمالية بل جهاز نظامي لتدجين الشغيلة والأجراء في مقابل أنو يدافعلها على بعض حقوقها ويوفر لبعض شرايحها (موظفي القط......

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