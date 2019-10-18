وزيرة الداخلية اللبنانية تطالب المحتجين بعدم التعرض للأملاك العامة والخاصة

2019/10/18 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت وزيرة الداخلية اللبنانية ريّا الحسن، المحتجين في بلادها الى عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة خلال التظاهرات.

واكدت الحسن في تغريدة على موقع تويتر، ان حرية التظاهر والاعتصام تعبيرا عن مطالبهم، هو حق مقدس يكفله الدستور، ومن هذا المنطلق، يجب على جميع المتظاهرين عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة واقفال الطرقات وتفادي اعمال التكسير والتخريب المنافية لأخلاقيات اللبنانيين.

وأكدت الحسن، أن القوى الامنية سوف تتعامل بما يمليه عليه واجبها للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، لافتة الى اهمية العمل على ايجاد الحلول السلمية والتعاون لتقليص الاضرار غير المبررة.

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