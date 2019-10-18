100 شاحنة أمريكية محملة بالأسلحة تعبر الحسكة الى اقليم كوردستان

2019/10/18 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت "سبوتنيك" الروسية، إن ما يقارب ١٠٠ شاحنة كبيرة ترفع الأعلام الأمريكية وتحمل أسلحة ومعدات عسكرية عبرت مدينة الحسكة قادمة من الجهة الجنوبية منها.وقالت إن تلك الشاحنات في طريقها إلى المناطق الشمالية الشرقية من محافظة الحسكة، حيث معبر (سيمالكا) مع إقليم كوردستان العراق.واضافت أن القافلة الأمريكية التي لم تتضح وجهتها النهائية حتى الآن، كانت قادمة من مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، ومن مناطق ريف دير الزور الشرقي التي يتواجد فيها قواعد أمريكية.إن عبور القافلة العسكرية الأمريكية تزامن مع الإعلان عن الاتفاق الأمريكي التركي على تعليق العملية العسكرية التركية في شمال سوريا "نبع السلام"، وإعلان نائب الرئيس الأمريكي بأنه لم يعد ضروريا تواجد الجيش الأمريكي في سوريا.وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوقف إطلاق النار شمالي سوريا.قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، مساء أمس الخميس، عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وافقت على وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا للسماح بانسحاب القوات الكوردية.وقال بنس في مؤتمر صحفي بعد محادثات استغرقت أكثر من 4 ساعات بالقصر الرئاسي في أنقرة "اتفقت الولايات المتحدة وتركيا اليوم على وقف إطلاق النار في سوريا".ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر إلى أردوغان، بعد المفاوضات التي أجراها وفد أمريكي في أنقرة، بشأن التوغل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.وقال ترامب على تويتر "الشكر (للرئيس التركي رجب طيب) أردوغان.سيتم إنقاذ ملايين الأرواح!".

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