بالفيديو ..”اقتحام” عدد من المحتجين مكتب نائب لحزب الله

2019/10/18 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بيروت تداول مغردون وإعلاميون لبنانيون مقطع فيديو يُظهر اقتحام عدد من المحتجين مكتب نائب من حزب الله، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ونشر الإعلامي اللبناني، جيري ماهر، المقطع عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وعلق قائلا: “ثوار لبنان ينتفضون ويقتحمون مكتب النائب عن حزب الله محمد رعد في ضاحية بيروت الجنوبية”.

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