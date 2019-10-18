وزير سابق: مجلس الوزراء عمل على إبعاد مدراء نزيهين بسبب تصديهم لملفات الفساد!

2019/10/18 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق والنائب الحالي، محمد شياع السوداني، قرار مجلس الوزراء باقصاء المدراء النزيهين.وقال السوداني في تغريدة له، “قرار مجلس الوزراء (٣٥٣) لسنة (٢٠١٩) تضمن إقصاء بعض من المدراء العامين ممن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، ذنبهم أنهم تصدوا لملفات الفساد في دوائرهم”.وأضاف السوداني عبارة مقتضبة تتذيل تغريدته، “عن اي اصلاح يتحدثون؟؟؟”.

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