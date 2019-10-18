بالوثيقة.. الكهرباء توجه شركاتها بتزويدها باسماء الأجراء اليوميين ثلبيتهم

2019/10/18 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /الغد برس:

وجهت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، الشركات العامة بضرورة تزويدها بأسماء العاملين اليومين لتحويلهم الى عقود وتوطين رواتبهم.

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