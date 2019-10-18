واسط.. القبض على متهم هدد فتاة بنشر صورها

2019/10/18 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة واسط، اليوم الجمعة، القبض على متهم قام بابتزاز فتاة عن طريق الاتصال بها عبر وسائل التواصل (الواتساب )وتهديدها بنشر صورها الشخصية.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مكافحة إجرام شرطة واسط القوا القبض على متهم قام بابتزاز فتاة عن طريق الاتصال بها عبر وسائل التواصل (الواتساب)وتهديدها بنشر صورها الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية".

واضاف البيان ان "الفتاة قامت برفع شكوى ضده وتم استدراجه والقبض عليه بعد ان تم نصب كمين محكم له".

واشارت الى انه "تم توقيفه وفق المادة ٤٣٠ق.ع وتم عرضه إلى القضاء لينال جزائه العادل".

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