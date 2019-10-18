2019/10/18 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

قال رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة (18 تشرين الأول 2019)، إن على القوات الأمنية حماية الشباب المطالبين بحقوقهم.

يتبع.......

بغداد اليوم-بغداد

دعت الجبهة التركمانية، الجمعة (18 تشرين الاول 2019)، الى إبعاد مقاتلي حزب العمال الكردستاني عن العراق، على غرار إبعاد منظمة مجاهدي خلق الايرانية.

وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المصلحة الوطن

بغداد اليوم-بغداد

اتهمت كتلة النهج الوطني، الجمعة، دولاً أجنبية بالتعامل مع العراق بأنانية وتوجه رسالة للحكومة، فيما أعربت عن رفضها لنقل مقاتلي داعش المعتقلين، من سورية الى البلاد.

وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "

بغداد اليوم-بغداد

دعت كتلة سائرون، المدعومة من زعيم التيار الدري، مقتدى الصدر، الجمعة، الحكومة للاستماع لما يقوله الإعلام، فيما رأت أن تكميم الأفواه لا يتناسب مع الديمقراطية، على حد تعبيرها.

وقال المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية، النائب حمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرئيس صالح: على القوات الأمنية حماية الشباب المطالبين بحقوقهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرئيس صالح: على القوات الأمنية حماية الشباب المطالبين بحقوقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).