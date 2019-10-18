رئيس الجمهورية: نُحْيي الأربعينيةَ هذا العام ويحدونا الأملُ بتحقيق الإصلاحِ ومكافحةِ الفساد وتلبية مطالب الشباب

2019/10/18 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- خطوة برس حيّا رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الجموع المليونية المتجهة لإحياء الذكرى السنوية لأربعينية الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام).وأكد رئيس الجمهورية، في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي بهذه المناسبة، اليوم الجمعة، أن الأمل يحدونا، وتجمعنا الإرادة، ونحن نحيي أربعينية هذا العام، في المحافظة على وطننا والتمسك بالإصلاح ومكافحة الفساد لما فيه

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