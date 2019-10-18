العراق.. تحشيدٌ مستمر لتظاهرات 25 أكتوبر

2019/10/18 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يواصل نشطاء في #بغداد حث الجمهور على المشاركة في #التظاهرات المرتقبة يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وهو ما دفع رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي إلى اتخاذ إجراءات […]

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