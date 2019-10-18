فندق الرشيد يطالب بأكثر من 62 مليون أجور سكن نائب الحلبوسي.. ومواطنون: أين الإصلاح؟

2019/10/18 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد كشفت وثيقة موجهة الى رئاسة مجلس النواب، مطالبة فندق الرشيد بتسديد مبلغ 62 مليون و860 ألف دينار، ثمن سكن نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، وحمايته، لفترتين من العام الماضي 2018 والعام الجاري 2019.

وعبر مواطنون بمواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من كمية المبالغ التي ستكلف الدولة كأجور سكن نائب رئس البرلمان، في وقت يشهد البلاد انتشار الفقر والبطالة وتفشي الاوبئة والامراض، فضلا عن التظاهرات الأخيرة التي راح ضحيتها لآلاف العراقيين بين قتيل وجريح، وهم يطالبون بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين ووقف عمليات هدر المال العام.

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