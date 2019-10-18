عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس في كركوك بين الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والحلول الغائبة | تقرير

2019/10/18 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

برزت في الآونة الأخيرة في كركوك وباقي المحافظات، ظاهرة اجتماعية تنذر بالخطر، وهي مغادرة آلاف الأطفال مقاعد الدراسة، واللجوء الى العمل بأعمار مبكرة، وهي ظاهرة تتطلب وقفة جادة لإيجاد حلول جذرية لها.

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