العصائب: تعديلات عبدالمهدي لتشكيلته الوزارية غير جيدة.. تَرَك الفاسدين بلا محاسبة

2019/10/18 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد النائب كتلة “#صادقون” التابعة لفصيل “عصائب أهل الحق”، عبدالأمير الدبي، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي، قدّم تعديلاً وزارياً شمل وزراء جيدين، وترك #الوزراء الفاسدين.[…]

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