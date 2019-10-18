سماعة غوغل Nest Wifi الذكية ترث عرش “هوم ميني”

2019/10/18 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة غوغل النقاب عن السماعة الذكية Nest Wifi الجديدة، التي ترث عرش السماعة Home Mini.وأوضحت الشركة الأمريكية أن السماعة الجديدة توفر جودة صوت أفضل واستجابة أسرع للمساعد الصوتي Assistant.وتمتاز السماعة الذكية بأبعاد صغيرة للغاية، حيث يبلغ ارتفاعها 42 ملم، في حين يبلغ قطرها 98 ملم.وتدعم السماعة شبكة WLAN 802.11 b/g/n/ac اللاسلكية وتقنية البلوتوث 5.0 من أجل الاتصال بالهاتف الذكي.ومن المقرر أن تطلق غوغل السماعة الجديدة يوم 22 من الشهر الجاري بسعر يبلغ 49 دولاراً أمريكياً.

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