نبيل عودة - -بنات الرياض- رواية إخترقت الجدار

2019/10/18 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة رواية بنات الرياض للكاتبة السعودية رجاء عبدالله الصانع (صدرت عن دار الساقي بيروت عام 2006)، تحولت الى اكثر الروايات العربية مبيعا في تاريخ النشر العربي.الأمر الذي يثبت مسألة هامة في الدور الذي يلعبه الأدب.ليس كعنصر جمالي فقط، او كراصد للواقع الاجتماعي والفكري للمجتمع الذي ينطلق منه، انما، وهذا الأساس، كقوة مؤثرة قادرة على تحريك الثوابت والمسلمات وكشف هموم المجتمع، واحداث صدمة عميقة، لا يمكن ......

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