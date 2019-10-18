واسط.. القبض على متهم أبتز فتاة بهذه الطريقة

2019/10/18 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متهم بمحاولة إبتزاز فتاة في محافظة واسط.

وذكر بيان لقيادة شرطة واسط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "ألقت شرطة واسط القبض على شخص قام بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي".وأضاف ان عملية القبض على المتهم تمت "بعدما رفعت {الفتاة} دعوى قضائية ضده".انتهى

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